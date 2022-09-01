Kocaeli'de tırdan mazot çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tırdan mazot çalarken suçüstü yakalanan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, önceki gün çalışmalar sırasında M.L. ve R.A'nın hareketlerinden şüphelendi.

Tırdan mazot çalmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.L. ve R.A. tutuklandı.



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