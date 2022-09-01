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Kocaeli'de tırdan mazot çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

01.09.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tırdan mazot çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de tırdan mazot çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tırdan mazot çalarken suçüstü yakalanan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, önceki gün çalışmalar sırasında M.L. ve R.A'nın hareketlerinden şüphelendi.

Tırdan mazot çalmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.L. ve R.A. tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı hırsızlık mazot

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