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Kocaeli'de trafiği tehlikeye düşüren 10 sürücüye para cezası kesildi

18.09.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de trafiği tehlikeye düşüren 10 sürücüye para cezası kesildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde asker uğurlama konvoyu oluşturup trafik akışını tehlikeye düşüren 10 sürücüye toplamda 1960 lira trafik cezası uygulandı.

D-100 kara yolu Seka Tüneli'nde, asker uğurlama konvoyunda yer alan araçların sürücüleri yolu bir süre trafiğe kapattı.

Diğer araç sürücülerinin korna çalarak tepki gösterdiği konvoy için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Araçlarda arama da yapan polis ekipleri, daha sonra araçları güvenli bir bölgeye alarak trafik akışını sağladı.

Konvoy esnasında trafik akışını engelledikleri tespit edilen 10 araç sürücüsüne "taşıt yolu üzerinde duraklamak" ve "aracını diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek" suçlarından toplamda 1960 lira para cezası uygulandı.

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Kocaeli trafik para cezası

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