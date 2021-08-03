YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kocaeli'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

03.08.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tanker ile iki tırın karıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

D-130 kara yolunda Yalova istikametine seyreden C.S'nin kullandığı 16 EOE 26 plakalı boş tanker, Dereköy kavşağında refüje çarparak karşı şeride geçti.

Tanker, karşı yönden gelen M.B'nin kullandığı 45 HY 829 plakalı tır ile Z.A. idaresindeki 13 AAK 271 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile tankerde bulunan S.E. yaralandı. Araçta sıkışan tır sürücüsü M.B. ise bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştüTaksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü
Hava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdıHava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdı
Manavgat'taki yangının etkilediği alan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından haritalandırıldı:Manavgat'taki yangının etkilediği alan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından haritalandırıldı:
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Ağustos Salı

İmsak
04:09
Sabah
05:52
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:21
Yatsı
21:57

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Salı

Şenem Eczanesi
Izmit
Cevher Eczanesi
Izmit
Sungu Eczanesi
Izmit
Ayşem Eczanesi
Izmit
Egemen Eczanesi
Korfez
Hilal Eczanesi
Basiskele
Çayırova Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.