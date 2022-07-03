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Kocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan astsubay hayatını kaybetti

03.07.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan astsubay hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü astsubay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde karşı yönlerde seyreden iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Oğuzhan Atalay, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak görev yaptığı öğrenilen Atalay'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi.

Oğuzhan Atalay yönetimindeki otomobil gece saatlerinde Yelkenkaya Caddesi'nde karşı yönden gelen Murat B. idaresindeki 34 GG 1436 plakalı otomobille çarpışmıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan Atalay, ağır yaralı halde Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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