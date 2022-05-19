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Kocaeli'de tramvaya binen müzisyenler, gençlerle 19 Mayıs'ı kutladı

19.05.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tramvaya binen müzisyenler, gençlerle 19 Mayıs'ı kutladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tramvayda etkinlik düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından kentte hizmet veren Akçaray, kırmızı beyaz renk üzerine ay yıldız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerle olan fotoğrafının bulunduğu konseptte giydirildi.

Kocaeli Otogarı ve Yahya Kaptan duraklarından tramvaya binen müzisyenler, bir süre sonra "Gençlik Marşı"nı çalmaya başladı.

Tramvaydaki gençler de ellerindeki Türk bayraklarıyla müzisyenlerin çaldığı marşa eşlik etti.

Tramvaydaki genç yolculardan 16 yaşındaki Esma Pırıl Yolcu, gazetecilere, böyle bir günde kendisini onurlu ve gururlu hissettiğini söyledi.

Yolcu, "Türklüğümüzü iliklerimize kadar hissettiğimiz gün. Ay yıldızlı bayrağımıza baktığımızda bunu zaten hissediyoruz ama özel bir gün. Arkadaşlarımızla bugünü yaşadığımız için bir kez daha gurur duyduk." diye konuştu.

19 yaşındaki İlayda Ateş de her yıl özel günleri heyecanla kutladıklarını dile getirerek, "Atatürk tarafından bize armağan edilen bir gün. Bugün gençler olarak Atatürk'ü hatırlamak için de önemli. Ülkemizin geleceği için elimizden geleni gençler olarak yapmamız gerekiyor. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Hukuk fakültesinde eğitim almak istiyorum. Ülkeme daha iyi bir birey olmak için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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