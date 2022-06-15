YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

15.06.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma sonucu düzenlenen 4 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 5 kilogram metamfetamin, 4,1 gram esrar, 0,12 gram kokain, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kullanmak için uyuşturucu satın aldığı değerlendirilen 2 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer zanlılardan B.Y, Ö.A, A.A. ve B.A. tutuklandı, M.M. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de balık tutarken denize düşen çocuğu Suriyeli genç kurtardıKocaeli'de balık tutarken denize düşen çocuğu Suriyeli genç kurtardı
Gümüşhane'de yıldırım isabet eden 43 keçi telef olduGümüşhane'de yıldırım isabet eden 43 keçi telef oldu
Mardin'de çayda akıntıya kapılan genç, öğretmenleri ve arkadaşlarınca kurtarıldıMardin'de çayda akıntıya kapılan genç, öğretmenleri ve arkadaşlarınca kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
polis Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:22
Sabah
05:21
Öğle
13:06
İkindi
17:05
Akşam
20:40
Yatsı
22:30
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.