Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma sonucu düzenlenen 4 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda 5 kilogram metamfetamin, 4,1 gram esrar, 0,12 gram kokain, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kullanmak için uyuşturucu satın aldığı değerlendirilen 2 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer zanlılardan B.Y, Ö.A, A.A. ve B.A. tutuklandı, M.M. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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