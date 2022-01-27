Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün İzmit ve Gebze ilçelerindeki 3 olayda 31,6 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 120 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan 4 şüpheli serbest bırakıldı.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.E, H.A, R.A, Y.P. ve B.A. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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