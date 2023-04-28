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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı

28.04.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 308 gram esrar, 64 gram metamfetamin, 50 sentetik ecza, 10 gram kokain, 9 uyuşturucu hap, 0,4 gram bonzai, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 845 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'sine adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Kocaeli uyuşturucu operasyonu

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