Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük, Gebze ve Derince ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 995 uyuşturucu hap, 345 gram metamfetamin, 27 gram bonzai, 1 sentetik ecza, 2 tabanca, 3 fişek, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1810 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



