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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA AA
22.02.2024 08:03 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üstlerinde yapılan aramada, 1 kilo 568 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 520 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç, Y.A. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.Ö'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından, 4'ü emniyetteki işlemlerinden sonra serbest bırakıldı.

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Kocaeli uyuşturucu operasyon

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