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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

01.06.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 42 gram metamfetamin, 8 gram esrar, 1 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 690 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptığı değerlendirilerek adliyeye sevk edilen S.T, Y.A, T.G, Y.A, E.Ş, C.K. ve T.Ö. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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