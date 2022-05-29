Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 15.95 gram metamfetamin, 2.40 gram esrar, 2 sentetik ecza maddesi, 1 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu fişeklerde kullanılan alüminyum folyo maddeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü, haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptığı değerlendirilerek adliyeye sevk edilen B.Ö, F.T, R.B. ve E.Ş. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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