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Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

05.11.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen araçtaki şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta, 3 kilo 176 gram esrar, 10 gram metamfetamin, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 25 fişek ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Araçtaki B.K. gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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