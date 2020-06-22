YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’de vektörle mücadele 24 saate çıktı

Kocaeli’de vektörle mücadele 24 saate çıktı

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.06.2020 12:29 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aniden bastıran sağanak yağışlar sonrası üreme alanı artan sivrisineklerle mücadele için ilaçlamalarını gece gündüz sürdürüyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, aniden bastıran sağanak yağışlar sonrası sulak alanlarda sivrisinekle mücadele için ilaçlamalarını yoğunlaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aniden bastıran sağanak yağışlar sonrası üreme alanı artan sivrisineklerle mücadele için ilaçlamalarını gece gündüz sürdürüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, aniden bastıran sağanak yağışlar sonrası sulak alanlarda sivrisinekle mücadele için ilaçlamalarını yoğunlaştırdı. Yağışlar ile üreme alanlarının yüzde 200 arttığı Kocaeli’de, sivrisinek gibi vektörlere karşı 7/24 ilaçlama çalışmaları yürütülüyor. Vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için 12 ilçede çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevsim normallerinin üstünde yaşanan yağış sonrası ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Geçen haftadan bu yana devam eden sağanak yağışların ardından Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü vektörle mücadele ekipleri yağmur sularının biriktiği hem kırsal hem de merkezi noktalarda sivrisineklerin oluşmaması için 24 saat ara vermeden ilaçlama yapıyor. İlaçlama çalışmaları 12 ilçede 120 kişinin yer aldığı 39 ekip tarafından yapılıyor. Yapılan çalışmada ekipler yağmur sonrası oluşan su birikintileri başta olmak üzere dere yatakları, sulak alanlar başta olmak üzere sivrisineklerin üreyebileceği alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması yapıldı.
İlaçlamaların yanı sıra ekipler, sivrisinek üremesinin engellenmesi için özellikle yağış sonrası vatandaşların kendi bahçesinde bulunan saksı altlarının, bidon, kova ve teneke gibi kapların dökülmesi gerektiği belirtti. Ayrıca ekipler, yaz aylarında sokak hayvanları için bırakılan kaplardaki suların sıklıkla değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekUygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:23
Sabah
05:22
Öğle
13:07
İkindi
17:07
Akşam
20:42
Yatsı
22:33

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Deniz Eczanesi
Karamursel
Alcan Eczanesi
Golcuk
Çağla Eczanesi
Cayirova
Seymen Eczanesi
Golcuk
Aydın Eczanesi
Izmit
Seyhan Eczanesi
Izmit
Selam Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dünya evine maskeleri ile girdiler

Dünya evine maskeleri ile girdiler

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.