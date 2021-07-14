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Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

14.07.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde genç kıza cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 gün önce Pelitli Mahallesi'nde yaşayan A.A'nın (17) evinin yakınındaki ormanlık alanda yol kenarında ağır yaralı halde bulunması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu ekipler, halk otobüsünden indikten sonra evine doğru yürüyen genç kıza arkadan saldıran ve ormanlık alanda cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu A.M'yi (20) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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