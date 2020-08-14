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Kocaeli'de yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.08.2020 13:46 | Son Güncelleme

Kocaeli'de yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bir apartmanın merdiven boşluğunda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Kamuran Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın merdiven boşluğunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada binanın üst katlarında oturanlar, apartman boşluğunu kaplayan duman nedeniyle dışarı çıkamadı.

Binada mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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