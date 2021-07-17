YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de yankesicilik yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de yankesicilik yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı

17.07.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yankesicilik yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yankesicilik yaptıkları iddiasıyla, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran'da İzmit'te bir kişinin yeleğini kirletme bahanesiyle cebinden 12 cumhuriyet altını, 1300 lira ve 100 dolar çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen L.K. ve T.T'yi İstanbul'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettilerBüyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler
PARTNERGizem Karaca plaja indiGizem Karaca plaja indi
Kocaeli'de bayram tatili nedeniyle akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyorKocaeli'de bayram tatili nedeniyle akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor
Anahtar Kelimeler:
polis Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:36
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:37
Yatsı
22:20

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cumartesi

Semanur Eczanesi
Izmit
Kandemir Eczanesi
Izmit
Say Eczanesi
Izmit
Özkan Eczanesi
Izmit
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Altay Eczanesi
Korfez
Çamlıtepe Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.