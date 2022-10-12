Kocaeli'de yaşlı adamın evinde öldürülmesine ilişkin 4 sanık hakkında tahliye kararı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evinde 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 5 sanıktan 4'ünün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Özgür M, Nurettin S, İsa A, Burak Y, Mehmet B, tutuksuz sanık A.M.T. ve taraf avukatları katıldı. Celsede maktul Halil İbrahim Topal'ın kızı Nuray Topal da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanıklardan Mehmet B, olayın ortaya çıkmasını sağlayan kişi olduğunu savunarak, kendisinin taksi şoförü olarak bir kısım sanıkları olay yerine götürdüğünü söyledi.

Sanıklardan Özgür M. de yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu dile getirerek, cezaevinde bulunduğu sürede babasını kaybettiğini, maktulün ailesinin ne yaşadığını anladığını ifade etti.

Olayı tutuksuz sanık A.M.T'nin firari sanık Nuh A'ya yaptırdığını öne süren Özgür M, telefonunda ses kayıtları ve mesajların olduğunu iddia etti.

Sanık A.M.T ise olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Diğer sanıklar Burak Y, İsa A. ve Nurettin S. de önceki beyanlarını tekrar ederek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Özgür M'nin tutukluluk halinin devamına, diğer tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 19 Ocak'a erteledi.

- Olay

Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta 16 Nisan 2021'de yalnız yaşayan babası Halil İbrahim Topal'ın evine giden Şaban Topal, babasını elleri bantlı ve kanlar içinde bulmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topal'ın öldüğünü belirlemişti.

Cinayetin ardından soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 şüpheliyi Kocaeli, İstanbul ve Karabük'te düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalamıştı.

