YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de yetimler iftarda buluştu

Kocaeli'de yetimler iftarda buluştu

16.04.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yetimler iftarda buluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyeye ait restoranda, yetim çocuklar ve yakınlarının katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.

İftar öncesi konuşan Vali Seddar Yavuz, hem devlet olarak hem de sivil toplum kuruluşlarıyla yetimlerin yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Yetimlerin her türlü sorunlarını çözmenin ve yanlarında olmanın en önemli görevleri arasında yer aldığını belirten Yavuz, "Kocaeli sosyal politikalar anlamında çok şanslı bir şehir. Hem Büyükşehir Belediyemizin hem ilçe belediyelerimizin hem de Valiliğimizin tüm çalışmaları özellikle toplumun dezavantajlı kesimlerini kucaklayabilecek boyutta." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah hepimizi sevdiklerimizle beraber bayrama eriştirsin. Daha güzel, daha mutlu ve huzur içinde bir dünyayı Rabbim bizlere göstersin." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmekİzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmek
Kayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına başlandıKayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına başlandı
Sarıyer’de tırın gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaralandıSarıyer’de tırın gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli iftar

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Nisan Cumartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:14
Öğle
13:05
İkindi
16:48
Akşam
19:47
Yatsı
21:12
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Takipçisinin mesajını ifşa etti! “Külodunu koklamak...”

Takipçisinin mesajını ifşa etti! “Külodunu koklamak...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.