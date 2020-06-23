Kocaeli'de yetiştirilen erikler İstanbul'da sofraları süslüyor

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - İstanbul'un taze meyve ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan Kocaeli'de hasadı devam eden erik, fiyat ve kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Ülkenin önemli sanayi tesislerine ev sahipliği yapması nedeniyle daha çok bu kimliğiyle tanınan Kocaeli, tarımsal faaliyetler yönünden de kent ve ülke ekonomisine hatırı sayılır bir katkı sağlıyor.

Kocaeli, özellikle komşusu İstanbul'un taze sebze ve meyve ihtiyacının karşılanmasında önemli bir işlev görüyor. Kentte İzmit Körfezi, Sapanca Gölü ve Karadeniz'e yakın noktalardaki meyve yetiştirilen alanlar her geçen yıl genişliyor.

TÜİK verilerine göre, Kocaeli Türkiye'de erik üretiminde ilk 20 şehir arasında yer alıyor. Kentte 3 bin 743 dekarlık alanda yılda yaklaşık 4 bin ton erik üretimi gerçekleştiriliyor.

Yaz aylarında Kandıra, Kartepe, İzmit ve Karamürsel'deki bahçelerden toplanan mahsuller, doğruca İstanbul'daki satış noktalarına gönderiliyor.

- "Hasat temmuzun ortasına kadar sürüyor"

Kentte erik üretiminde öncü olan Sapanca Gölü kıyısındaki Eşme Mahallesi'ndeki üreticiler, lezzetiyle yüksek talep gören mahsullerini 5 ila 10 liradan satıyor.