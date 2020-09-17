Kocaeli'de yılan ve akreplere karşı ilaçlama yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, yılan ve akreplere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Caddesi 1561/1 Sokak'ta yılan ve akrep görüldüğü ihbarı üzerine belediye ekiplerince bölgede temizlik ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma kapsamında bazı şahıs arazilerinde de temizlik ve ilaçlama faaliyeti yürütüleceğini kaydetti.

Bölgede yaşayan Sevda Pelek, yaptıkları müracaat sonucunda belediye ekiplerinin çalışma başlattığını dile getirerek, "Bizimle hemen ilgilendiler ve sokağımıza geldiler. Bugünden itibaren her şeyimiz yapılacak. Hem belediye ekiplerimize hem de kaymakamımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

