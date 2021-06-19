YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de yıpranan Türk bayrağı vatandaşın talebi üzerine zabıta ekiplerince değiştirildi

Kocaeli'de yıpranan Türk bayrağı vatandaşın talebi üzerine zabıta ekiplerince değiştirildi

19.06.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yıpranan Türk bayrağı vatandaşın talebi üzerine zabıta ekiplerince değiştirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yıpranan Türk bayrağını bir vatandaşın talebi üzerine zabıta ekipleri yeniledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, oturduğu evin karşısında bulunan bir inşaatta asılı bulunan Türk bayrağının yıprandığını gören Hülya Bozkurt, Zabıta Dairesi Başkanlığını arayarak bilgi verdi.

Yanlarına bayrak alarak belirtilen adrese giden ekipler, değiştirdikleri Türk bayrağını katlayıp öperek arabaya koydu.

Daha sonra bölgede tarama yapan ekipler, değiştirilmesi gereken başka bayrak olup olmadığını kontrol etti.

Zabıta ekipleri, daha sonra Hülya Bozkurt'a bayrak duyarlılığı için teşekkür ederek, Türk bayrağı hediye etti.

Bozkurt, her vatandaş gibi Türk bayrağı konusunda hassas olduğunu vurgulayarak, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandıKocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Haziran Cumartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:22
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:42
Yatsı
22:32

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cumartesi

Feyzanur Eczanesi
Izmit
Zeliha Eczanesi
Izmit
Lavanta Eczanesi
Izmit
Derman Eczanesi
Izmit
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Cadde Eczanesi
Korfez
Derman Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.