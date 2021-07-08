YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de yolcuyu darbeden otobüs şoförü hakkında soruşturma başlatıldı

Kocaeli'de yolcuyu darbeden otobüs şoförü hakkında soruşturma başlatıldı

08.07.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şoför, soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden el çektirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir yolcuyu darbeden otobüs şoförü hakkında soruşturma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş'den yapılan açıklamada, toplu taşıma personelinin kent halkının daha konforlu ve rahat ulaşım imkanı için yoğun bir tempoyla çalıştığı kaydedildi.

Çalışma arkadaşlarından birinin üzüntü veren ve asla tasvip edilmeyecek bir olaya sebebiyet verdiği belirtilen açıklamada, "Bugün saat 13.20 sularında Gündoğdu bölgesinde bir sürücümüzün karıştığı hadiseyi üzüntüyle tespit ettik. Asla kabul etmeyeceğimiz ve göğsümüzü çok defa kabartan sürücü arkadaşlarımızı da zan altında bırakan bu davranış için sürücü hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ise olaya karışan sürücü soruşturma tamamlanıncaya değin görevden el çektirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda başlatılan soruşturmanın en kısa sürede sonuçlandırılacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı aktarılan açıklamada, yaşanılan bu talihsiz olaydan ötürü tüm Kocaeli halkından ve yolculardan özür dilendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kestiŞaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti
PARTNER11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı
Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandıKocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:30
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:41
Yatsı
22:28

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

İlim Eczanesi
Izmit
Selam Eczanesi
Izmit
Efe Eczanesi
Izmit
Ayşem Eczanesi
Izmit
Öz Eczanesi
Korfez
Karşıyaka Eczanesi
Basiskele
Yeni Yaşam Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.