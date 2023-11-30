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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

30.11.2023 07:31 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

D-100 kara yolunun Ankara istikameti Kozluk mevkisinde Karayolları ile belediye ekipleri, kamyondan dökülen molozları temizlemek için çalışma yürüttüğü sırada 2 otomobil, 2 minibüs ve ışıklı uyarılar bulunan belediye aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 61 NK 518 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Tuğral'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada Tuğral'ın kullandığı otomobildeki 3 kişi ile belediyeye ait araçtaki 2 belediye personeli yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan kara yolunun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü açıldı.

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