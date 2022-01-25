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Kocaeli'de "zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" uyarısı

25.01.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de "zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" uyarısı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yoğun kar nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.

Yavuz, "Dün gece geç saatlerde başlayıp sabaha kadar devam eden kar yağışına tüm imkanlarımızla müdahale ettik. Kuvvetli kar yağışı başlayacağından lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün 12.00 ile yarın 15.00 saatleri arasında Kocaeli'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

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