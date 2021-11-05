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Kocaeli'deki "14. Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması" sona erdi

05.11.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmaya Bursa'dan katılan Avcı Carp Team yakaladığı 20 kilo 210 gram ağırlığındaki balıkla birinci oldu

Kocaeli'deki "14. Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması" sona erdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen "14. Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması" sona erdi.

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) tarafından Sapanca Gölü'nde düzenlenen organizasyonda 11 ilden 168 sporcu, 42 sektörde balık yakalamak için mücadele etti.

Geçen cumartesi başlayan yarışma boyunca 8 sazan balığı yakalanırken, bunların toplam ağırlığı 112 kilograma ulaştı. Yakalanan balıklar kilosu ölçüldükten sonra tekrar göle bırakıldı.

Yarışmaya Bursa'dan katılan Avcı Carp Team, yakaladığı 20 kilo 210 gram ağırlığındaki balıkla birinci oldu.

Sakarya'dan katılan Mulberry Carp Team 19 kilo 410 gram ağırlığındaki bir balıkla ikinci sırayı alırken, Bursa'dan katılan Klas Baits Carp Team toplam ağırlığı 17 kilo 420 gram olan 2 balıkla üçüncülük elde etti.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri, Eşme sahilinde düzenlenen törende Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından takdim edildi.

KAMADER Başkanı Engin Uztürk, yaptığı açıklamada, amatör balıkçılığa gönül verenler olarak düzenledikleri yarışmada hem doğal hayatın korunmasına katkı sağladıklarını hem de Sapanca Gölü'ndeki balık popülaritesine dikkati çektiklerini söyledi.

Organizasyonun sportmenlik ruhu içerisinde tamamlandığını dile getiren Uztürk, yarışmaya destek veren Kartepe Belediye Başkanı Kocaman'a teşekkür etti.

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