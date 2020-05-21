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Kocaeli'deki 5 milyar liralık metro projesinde tünel açma çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.05.2020 13:49 | Son Güncelleme

Her gün iş için Kocaeli ile İstanbul arasında seyahat eden 1,3 milyon kişiyi trafik stresinden kurtaracak Gebze-Darıca Metro Hattı inşaatı hızla ilerliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli metrosunun ilk etabını oluşturan ve 5 milyar liralık yatırım tutarıyla hayata geçirilmesi planlanan Gebze-Darıca Metro Hattı inşaatında tünel açma çalışmaları devam ediyor.

Gebze-Darıca Metro Hattı Gebze Merkez İstasyonu inşaatında yerin 52 metre altına inen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada devam eden tünel açma çalışmalarını inceledi.

Büyükakın, yaptığı açıklamada, burada muhteşem bir çalışma gerçekleştirildiğini belirterek, istasyondaki tünel üstü yapıların haziran sonu itibarıyla tamamlanacağını söyledi.

Tünel açma çalışmalarının şehrin birçok yerinde devam ettiğini dile getiren Büyükakın, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle biz bu projeyi bu kadar hızlı bir şekilde yürütebilir hale geldik. Ulaştırma Bakanlığımızın projeyi yüklenmesiyle birlikte çok daha hızlı ilerleme imkanını yakaladık. Bu sayede metro projemizi bu dönem içerisinde bitirmiş olacağız." diye konuştu.

- "İki metropolü birbirine bağlayan devasa bir altyapı çalışması"

Metro hattının 15,4 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacağını hatırlatan Büyükakın, "Şu anda 52 metreye kadar inildi. Tünel ve istasyon yapıları inşa ediliyor. Burada gururlandığımız ve mutlu olduğumuz son derece güzel bir görüntü var. Çok hızlı süren çalışmalarla üç tane daha istasyon yapısında kazı çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu projenin iki metropolü birbirine bağlayan devasa bir altyapı çalışması olduğunu vurgulayan Büyükakın, şunları kaydetti:

"Gebze'yle birlikte OSB'lerimiz de Marmaray'a entegre oluyor. Dolayısıyla İstanbul'daki bütün raylı sistem altyapısına da bağlanmış oluyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa planlanan iş programına göre Eylül 2023'te metro projemizin bitmesini planlanıyoruz. Daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir protokolü vardı. Onlar Sabiha Gökçen'e metroyu getireceklerdi. Biz de buradan Sabiha Gökçen'e bir hat oluşturacaktık. Ulaştırma Bakanlığımızın bu konudaki görüşmeleri devam ediyor çünkü o bir başka metro hattı çalışması. Ayrıca Cengiz Topel Havaalanı ile Körfez ilçemiz arasındaki Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerimizi birbirine bağlayan metro hattı için de bir çalışmamız var."

- Gebze-Darıca Metro Hattı

Yüksek teknolojili, sürücüsüz, ekonomik, güvenli, esnek, geliştirebilir olarak tasarlanan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı 15,6 kilometre uzunluğunda, 6,5 metre çapında iki tünelden oluşacak.

Tamamı yerin altından geçen 12 istasyondan oluşan metro hattıyla Gebze OSB ile Darıca Sahil arası 19 dakikaya inecek.

Metro hattı tamamlandığında iş için her gün İstanbul ile Kocaeli arasında seyahat eden 1 milyon 300 bin kişi trafik stresinden kurtulacak.

Şehir içi ve şehirler arası trafik yoğunluğunun azalmasını sağlayacak metro hattı ile saatte 16 bin aracın trafikten çekilmesi öngörülüyor.

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