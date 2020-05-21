Kocaeli'deki 5 milyar liralık metro projesinde tünel açma çalışmaları sürüyor

Tünel açma çalışmalarının şehrin birçok yerinde devam ettiğini dile getiren Büyükakın, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle biz bu projeyi bu kadar hızlı bir şekilde yürütebilir hale geldik. Ulaştırma Bakanlığımızın projeyi yüklenmesiyle birlikte çok daha hızlı ilerleme imkanını yakaladık. Bu sayede metro projemizi bu dönem içerisinde bitirmiş olacağız." diye konuştu.

Metro hattının 15,4 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacağını hatırlatan Büyükakın, "Şu anda 52 metreye kadar inildi. Tünel ve istasyon yapıları inşa ediliyor. Burada gururlandığımız ve mutlu olduğumuz son derece güzel bir görüntü var. Çok hızlı süren çalışmalarla üç tane daha istasyon yapısında kazı çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu projenin iki metropolü birbirine bağlayan devasa bir altyapı çalışması olduğunu vurgulayan Büyükakın, şunları kaydetti:

"Gebze'yle birlikte OSB'lerimiz de Marmaray'a entegre oluyor. Dolayısıyla İstanbul'daki bütün raylı sistem altyapısına da bağlanmış oluyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa planlanan iş programına göre Eylül 2023'te metro projemizin bitmesini planlanıyoruz. Daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir protokolü vardı. Onlar Sabiha Gökçen'e metroyu getireceklerdi. Biz de buradan Sabiha Gökçen'e bir hat oluşturacaktık. Ulaştırma Bakanlığımızın bu konudaki görüşmeleri devam ediyor çünkü o bir başka metro hattı çalışması. Ayrıca Cengiz Topel Havaalanı ile Körfez ilçemiz arasındaki Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerimizi birbirine bağlayan metro hattı için de bir çalışmamız var."