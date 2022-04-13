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Kocaeli'deki cinayet davasında mütalaa açıklandı

13.04.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te çıkan tartışmada tabancayla kardeşini öldürmekten yargılanan tutuklu sanığın 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kardeşini tabancayla öldüren kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Güven Kayacan SEGBİS üzerinden katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın komşusu C.G, olayın yaşandığı gece pencereden karşı tarafının Güven Kayacan'a sürekli bağırdığını ve küfür edildiğini duyduğunu söyledi.

Kayacan'ın "Şimdi git yarın hallederiz." demesine rağmen karşı tarafın ısrarla "Bugün halledeceğiz." dediğini anlatan C.G, "Tartışmalardan kardeşi olduğunu anladım.

Birinci ateş ediş anını gördüm, ikincisini görmedim. Olay olup bitince dışarıya çıktım." diye konuştu.

Y.Y. de sanığın yan blokta oturduğunu, kardeşini de kendisini de tanımadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Pencereden baktığımda iki erkek ve iki kadın arasında bağrışma sesleri vardı. Vefat eden bağırıyordu sanığın bağırışını duymadım. Pencere kapalı olduğu için konuşulanları tam olarak duyamadım. Ben bir ara odamdaydım silah sesleri gelince cama geldiğimde silahın havaya ateş ettiğini gördüm. Vurulma anını görmedim. Merdivenlerin oraya Güven'in geldiğini gördüm ama ağaçlar sebebiyle ateş ettiğini görmedim."

Sanık avukatı da müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak, Kayacan'ın tahliyesini talep etti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın haksız tahrik indirimi uygulanarak "kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkemeye heyeti, sanık ve avukatına esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmit ilçesinde 5 Kasım 2021'de Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde gece saatlerinde Güven Kayacan (47) ile kardeşi Gökhan Kayacan (37) arasında tartışma çıkmış, olayın büyümesi üzerine Güven Kayacan tabancayla kardeşine ateş etmişti.

Ağır yaralanan Gökhan Kayacan, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ağabey Güven Kayacan, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
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