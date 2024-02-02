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Kocaeli'deki fabrikada rehin alınan 7 işçi kurtarıldı

AA AA
02.02.2024 06:50 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki fabrikada silahlı bir kişi tarafından rehin alınan 7 işçi kurtarıldı.

Kocaeli'deki fabrikada rehin alınan 7 işçi kurtarıldı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın fabrikasında rehin alınan işçilerin kurtarılması için yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonuç verdi.

Rehineler düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Haberi alan işçilerin yakınları da fabrika önünde büyük sevinç yaşadı.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de fabrika önünde bekleyen ailelerle görüştü.

Vali Seddar Yavuz, gazetecilere, saat 14.00-14.30 sularında daha önce de bu işletmede çalışmış şahsın silahla içeri girme teşebbüsünde bulunduğunu ve özel güvenliğin engelleyememesi üzerine fabrika içinde 7 çalışanı rehin aldığını anlattı.

Şahsın, İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu katliamların durması ve Mısır'daki sınır kapısının açılması talebi olduğunu aktaran Yavuz, olayın öğrenilmesinden itibaren Valiliğin koordinasyonunda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da talimatlarıyla hassas müzakere süreci yürütüldüğünü belirtti.

Yavuz, özellikle rehinelerin can güvenliğinin sağlanması, onlara zarar gelmemesi için titiz çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Bu nedenle de basın açıklaması tarzından özellikle uzak durduk. Hedefimiz öncelikle kardeşlerimizi sağ ve salimen oradan çıkarmaktı. Nitekim bu süreçte kıymetli emniyet mensuplarımız, istihbarat teşkilatımızla, olabilecek tüm bağlantılarını da değerlendirerek çalışma gerçekleştirdik. Daha sonra da rehinelerin hiçbirisine zarar gelmeksizin küçük bir operasyonla da etkisiz hale getirdik. Çünkü müzakereler sonuç vermedi." diye konuştu.

"Kardeşlerimizin her birinin sağlık durumu iyi." diyen Yavuz, "Bizatihi olay esnasında içerideydik. Rehinelerin hepsine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Biz Türkiye'nin huzurundan yanayız. Bu tür davranışları sergileyen herkesin karşısında önce biliyorsunuz hukuk işler. Güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmiştir." şeklinde konuştu.

Yavuz, zanlının ihtiyaçları için dışarı çıktığında operasyonun gerçekleştirildiğini aktararak, "Ona göre konuşlanmıştık. Alternatif bir takım çalışmalar yapmıştık. Hareket tarzını bir kez daha arkadaşlarla değerlendirdik. Kıymetli emniyet mensuplarımız, kahraman güvenlik güçlerimiz gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle, rehinelere herhangi bir zarar gelmeyeceğine emin olduğumuz anda gerekeni yaptık." ifadesini kullandı.

Zanlının iki silahının ve üzerinde düzeneklerin mevcut olduğunu bildiren Yavuz, bu konularda çok hassas davrandıklarını ve her ihtimali düşündüklerini dile getirdi.

Yavuz, şüphelinin ateş açıp açmadığı sorusuna, "Bizim operasyonumuzda herhangi bir ateş etme eylemine girişemedi. Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi." dedi.

Zanlının herhangi bir örgütle şu anada kadar bağının tespit edilemediğini kaydeden Yavuz, fabrikanın eski çalışanı olan şahsın operasyon sırasında yaralanmadığını da sözlerine ekledi.

"ÇOK ŞÜKÜR KAVUŞTUK, ÇOK HEYECANLIYIM"

Rehine Esra Aydemir’in teyzesi Fatma Dursun da yeğeninden saat 15.00 gibi haber aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Koştuk ama elimizden bir şey gelmedi. Çok şükür kavuştuk. Çok heyecanlıyım, çok üzgünüm. Allah kimseye göstermesin evlat acısı. Sağ salim ulaştık. Allah halkımızdan da polisimizden de emniyetimizden de razı olsun."

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Kocaeli Gebze rehine

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İkindi
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Cuma

Hanbaba eczanesi
Cayirova
Üzüm eczanesi
Gebze
Nergis eczanesi
Izmit
Dülgeroğlu eczanesi
Cayirova
Esin eczanesi
Izmit
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