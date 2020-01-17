YURTHABER
  4. Kocaeli'deki yangından anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

Kocaeli'deki yangından anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.01.2020 13:44 | Son Güncelleme

Kocaeli'deki yangından anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde binada çıkan yangında anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde Y.M. ve ailesinin ikamet ettiği evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar, anne ve 4 çocuğunu evden çıkardı.

Binanın en üst katına da sıçrayan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Vatandaşlardan Murat Cesur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatıdaki dumanı fark etmesinin ardından eve koştuğunu belirterek, diğer vatandaşların da gelmesiyle evden anne ve 4 çocuğunu çıkardıklarını söyledi.

Yangına zamanında müdahale edildiğini dile getiren Cesur, "Yangın tahminimce çatıdan çıktı. Alev aşağıya doğru inmeye başlayınca paniğe kapıldık ama evdekileri kurtardık." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Kocaeli ulaşımında yarıyıl tatili düzenlemesiKocaeli ulaşımında yarıyıl tatili düzenlemesi
Karaabdülbakili çocuklar müzikli kukla gösterisi ile eğlendiKaraabdülbakili çocuklar müzikli kukla gösterisi ile eğlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İzmit Kocaeli Yangın

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Erzincan’ın ilk mobil haber uygulaması Nehaber24 yayında

Erzincan’ın ilk mobil haber uygulaması Nehaber24 yayında

Türk Metal Sendikası Özada Sigorta ile anlaştı

Türk Metal Sendikası Özada Sigorta ile anlaştı

İl Başkanı Altınöz : “ Yılmaz Kırık il yönetiminde görev alacak”

İl Başkanı Altınöz : “ Yılmaz Kırık il yönetiminde görev alacak”

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:45
Sabah
08:15
Öğle
13:15
İkindi
15:43
Akşam
18:05
Yatsı
19:29

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Kandıra Eczanesi
Kandira
Alcan Eczanesi
Golcuk
Petek Eczanesi
Gebze
Sümer Eczanesi
Kartepe
Ertuğrul Eczanesi
Izmit
Lerzan Eczanesi
Derince
Darıca Leyla Eczanesi
Darica
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit Belediyes’nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim

İzmit Belediyes’nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.