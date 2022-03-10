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Kocaeli'den İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor

10.03.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücüler, bulundukları bölgelere en yakın dinlenme tesisleri ile tır parklarına yönlendiriliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'den İstanbul yönüne geçişlerine izin verilmeyen tır ve kamyonlar, araç parklarında ya da dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'den İstanbul istikametine saat 04.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyon geçişi durduruldu.

Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları ile D-100 kara yolunda önlem alan polis, sürücüleri uyararak tır ve kamyonların geçişine izin vermiyor.

Sürücüler, bulundukları bölgelere en yakın dinlenme tesisleri ile tır parklarına yönlendiriliyor.

Gebze ilçesinde Barış Mahallesi'nde bulunan araç parkında da tır ve kamyon yoğunluğu gözlemlendi.

Araç parklarında, İstanbul'a tır ve kamyon geçişinin durdurulduğu ve sürücülerin parklarda ya da dinlenme tesislerinde beklemesi konusunda anonslar yapılıyor.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında, 12 ilçede 91 noktada 220 araç 650 personelle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediliyor.

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