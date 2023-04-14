Kocaeli'den Ukrayna'ya gönderilen yemek tırı savaş mağdurlarına hizmet verdi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ukraynalılara hizmet veren yemek tırı, acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından bölgeye gönderildi.

Kocaeli'den 10 Mart 2022'de uğurlanan mobil yemek tırı, AFAD koordinatörlüğünde savaş mağdurlarına hizmet verdi. 13 aydır Ukrayna'da savaş mağdurlarına yemek ikramı yapan tır, yaraların sarılmasına katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı AŞ'ye ait tır, toplamda 140 bin kişiye yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Mobil yemek tırı, 13 aylık görev süresinin ardından Kocaeli'ye dönüş yaptı.

Mobil yemek tırında 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. Araç günlük 20 bin kase çorba ve 6 bin kişilik 3 çeşit yemek üretebiliyor. Araç, dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor.

