Kocaeli'den yılın ilk çeyreğinde 4,7 milyar dolarlık ihracat

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - "Sanayi ve liman kenti" Kocaeli, yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 755 milyon 908 bin dolar ihracata imza attı.

Türk imalat sanayisinin yaklaşık yüzde 15'ine ev sahipliği yapan kent, Türkiye'nin bu yıl için belirlenen 250 milyar dolarlık ihracat hedefine en güçlü katkıyı veren iller arasında yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kocaeli ocak-mart döneminde İstanbul'un ardından en fazla ihracat yapan il oldu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 767 milyon 682 bin dolar olan kentin ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 26 artarak 4 milyar 755 milyon 908 bin dolara ulaştı.

- İhracatın lokomotifi otomotiv sektörü

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firmasına ev sahipliği yapan kentin ihracatında otomotiv sektörü önemli bir yer tuttu.

Otomotiv sektörü, 1 milyar 863 milyon 136 bin dolarla kentin ihracatında ilk sırayı aldı.

İkinci sıradaki kimya sektörünün ihracatı 1 milyar 407 milyon 723 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Çelik endüstrisi 408 milyon 705 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, bunu 345 milyon 8 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 212 milyon 908 bin dolarla elektrik elektronik sektörü takip etti.

- Lider ihraç pazarı Birleşik Krallık

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den, yılın ilk çeyreğinde dünyanın dört bir yanındaki 170 ülke ve özerk bölge ile 13 serbest bölgeye sevkiyat yapıldı.

Yılın ilk çeyreğinde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan dış pazar Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6'lık artışla 532 milyon 246 bin dolara yükseldi.

Hollanda, 465 milyon 490 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 332 milyon 683 bin dolarla İtalya, 287 milyon 845 bin dolarla Fransa, 279 milyon 887 bin dolarla Almanya takip etti.

Kocaeli'den ocak-mart döneminde en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2021'in aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke2021 (Bin Dolar)2022 (Bin Dolar)Değişim (%)Birleşik Krallık503.565532.2465,6Hollanda110.198465.490322,4İtalya249.096332.68333,5Fransa254.409287.84513,1Almanya239.037279.88717İspanya189.965273.17943,8Slovenya260.882265.8651,9ABD154.944215.78439,2Belçika236.178178.573-24Romanya138.829155.65712,1

