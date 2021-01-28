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Kocaeli’nde 12 bin 675 adet makaron ele geçirildi

28.01.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nde 12 bin 675 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’ndeki bir iş yerinde jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 12 bin 675 adet makaron ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre bir iş yerinde kaçak ürünler olduğu bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı.

Kocaeli’ndeki bir iş yerinde jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 12 bin 675 adet makaron ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre bir iş yerinde kaçak ürünler olduğu bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler tarafından Kartepe’de bulunan iş yerinde yapılan aramalarda kaçak ürün olduğu belirlenen bin 75 adet içi dolu makaron, 11 bin 600 adet boş makaron, 26 adet makaron doldurma aparatı, 20 kilogram kıyılmış tütün ve 309 adet tütün sarma kağıdı ele geçirdi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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