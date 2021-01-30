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Kocaeli’nde kumar oynayanlara polis baskını

30.01.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nde pandemi kurallarına uymayarak kumar oynayan kişilere, polis baskın yaparak para cezası uyguladı.Korona virüs tedbirlerini ihlal ederek, kumar oynayan şahısların ihbarını alan polis ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi.

Kocaeli’nde pandemi kurallarına uymayarak kumar oynayan kişilere, polis baskın yaparak para cezası uyguladı.
Korona virüs tedbirlerini ihlal ederek, kumar oynayan şahısların ihbarını alan polis ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. Kişileri masada kumar oynarken yakalayan polis, iş yerinde ki 4 şahsa sosyal mesafe kuralına uymadıkları, maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yeri sahibine de kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:19
İkindi
15:57
Akşam
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Yatsı
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Alemdar Eczanesi
Izmit
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