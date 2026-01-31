Kocaelispor'a Manchester City'den transfer! Mahamadou Susoho imzaladı

Kocaelispor, Manchester City’den genç orta saha Mahamadou Susoho’yu kadrosuna kattı. Körfez ekibi, Mahamadou Susoho için Manchester City’e iki taksit halinde toplam 400 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Futbolcu, Mahamadou Susoho Sissoho'nun kulübümüze nihai transferi konusunda İngiltere Futbol Federasyonu'na tescilli Manchester City ile kulübümüz arasında transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

