SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Kocaelispor'a Manchester City'den transfer! Mahamadou Susoho imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, bonservisi İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Manchester City'de olan İskoçya Premiership takımlarından Livingston FC'de kiralık olarak forma giyen, savunmada da oynayabilen 21 yaşındaki ön libero Mahamadou Susoho ile anlaştı.

Kocaelispor'a Manchester City'den transfer! Mahamadou Susoho imzaladı
Burak Kavuncu

Kocaelispor, Manchester City’den genç orta saha Mahamadou Susoho’yu kadrosuna kattı. Körfez ekibi, Mahamadou Susoho için Manchester City’e iki taksit halinde toplam 400 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kocaelispor a Manchester City den transfer! Mahamadou Susoho imzaladı 1

Futbolcu, Mahamadou Susoho Sissoho'nun kulübümüze nihai transferi konusunda İngiltere Futbol Federasyonu'na tescilli Manchester City ile kulübümüz arasında transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Hoş geldin Susoho!

SÖZLEŞME SÜRESİ AÇIKLANDI...

Kocaelispor a Manchester City den transfer! Mahamadou Susoho imzaladı 2

Kocaelispor, Manchester City'den Mahamadou Susoho'yu 2.5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan flaş Leroy Sane açıklaması! Sakatlanmıştı...Galatasaray'dan flaş Leroy Sane açıklaması! Sakatlanmıştı...
Fenerbahçe camiası yasta! Eski yönetici Ahmet Çelebi vefat ettiFenerbahçe camiası yasta! Eski yönetici Ahmet Çelebi vefat etti
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Kocaelispor son dakika manchester city
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.