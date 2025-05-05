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Kocaelispor’da Oğulcan Çağlayan mağlubiyetler için taraftardan özür diledi

Trendyol 1. Lig’de şampiyonluğunu ilan edip Süper Lig’i garantiledikten sonra oynadığı 3 maçı da kaybeden Kocaelispor’da taraftarın tepkisi üzerine golcü oyuncusu Oğulcan Çağlayan mağlubiyetler için özür diledi, kutlamada stadın dolmasını istedi.

Kocaelispor’da Oğulcan Çağlayan mağlubiyetler için taraftardan özür diledi
Emre Şen
Oğulcan Çağlayan

Oğulcan Çağlayan

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kocaelispor
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Trendyol 1. Lig’de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan eden ve Süper Lig’e yükselme hakkı elde eden Kocaelispor’da üst üste alınan mağlubiyetler taraftarın tepkisine neden oldu. Kulüp başkanı Recep Durul, yöneticiler, teknik direktör İsmet Taşdemir ve futbolcular ‘Şampiyon takıma yakışmayacak oyun ve sonuç’ eleştirilerinin odağında kaldı. Kulübün başarılı oyuncularından Oğulcan Çağlayan ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taraftarından özür diledi ve kutlamalarda stadyumun dolmasını istedi.

"STADYUMDA 35 BİN, EKRAN BAŞINDA YÜZBİNLER OLARAK KUTLAMA HAZZINI YAŞAYALIM"

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Golcü futbolcu Oğulcan kendisi için özel olduğunu belirttiği fotoğraf kareleriyle birlikte yaptığı paylaşımında, "Bu kareler benim için çok özel. Bu şehirde çocuklar Kocaelispor’u tutar. 16 yıllık özleme son verdiğimiz bu sezonda sizden gelen kutlama kareleri beni çok mutlu ediyor. Son 3 haftada alınan sonuçlar ile sizi üzdüğümüzün farkındayız, özür dileriz. Pazar günü; stadyumda 35 bin, ekranları başında yüz binlerce kişi olarak bu hazzı doyasıya yaşayalım. Sonuna kadar hak ettik, her anıyla gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.
Kocaelispor, Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü mağlup etmesiyle matematiksel olarak şampiyon olduğu hafta deplasmanda Esenler Erokspor’a 3-1, kendi evinde Boluspor’a 4-3 ve son olarak Iğdır FK’ya 4-0 mağlup oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor Oğulcan Çağlayan
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