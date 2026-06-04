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Kocaelispor’da Serdar Dursun ile yollar ayrıldı

Kocaelispor, futbolcusu Serdar Dursun ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeşil-siyahlı kulüp, tecrübeli futbolcuya verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek yeni kariyerinde başarı dileklerinde bulundu.

Kocaelispor’da Serdar Dursun ile yollar ayrıldı
Emre Şen
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kocaelispor
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Kocaelispor’da yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında ayrılıklar sürüyor. Yeşil-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Serdar Dursun’a veda etti. Konuyla ilgili yapılan paylaşımında, "Futbolcumuz Serdar Dursun’a çubuklu formamız altında verdiği emekler için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Serdar" ifadelerine yer verildi.

Serdar Dursun, geride kalan sezonda Kocaelispor formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, Ahmet Oğuz ise 31 karşılaşmada 2 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor Serdar Dursun
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