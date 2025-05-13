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Kocaelispor’da şok ayrılık

Trendyol 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’da Futbol Şube Asbaşkanı Osman Çakır görevinden istifa ettiğini duyurdu. Çakır, "Bu kararı almamda, son dönemde yaşanan yönetimsel fikir ayrılıkları etkili olmuştur" dedi.

Kocaelispor’da şok ayrılık
Berker İşleyen

Kocaelispor Futbol Şube Asbaşkanı Osman Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çakır, "Yıllarca formasını gururla terlettiğim, kaptanlık pazı bandını onurla taşıdığım ve ardından teknik ekipte görev alarak tecrübelerimi aktarmaya çalıştığım Kocaelispor’da, son olarak Futbol Şube AS Başkanı olarak hizmet vermenin gururunu yaşadım. Bu büyük camiada her kademede görev almış olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle, Kocaelispor’un başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdim" dedi.

"FİKİR AYRILIKLARI ETKİLİ OLDU"

Gece gündüz çalışıp, büyük emekler harcayarak 16 yıl aradan sonra Kocaelispor’u Süper Lig’e çıkarmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Osman Çakır, "Büyük bir heyecan ve sorumlulukla yürüttüğüm Kocaelispor Kulübü’ndeki yöneticilik görevimden, ne yazık ki bugün itibarıyla istifa etme kararı almış bulunuyorum. Bu kararı almamda, son dönemde yaşanan yönetimsel fikir ayrılıkları etkili olmuştur. 1984 yılından itibaren çeşitli kademelerinde görev alma onurunu yaşadığım Kocaelispor’da üstlenmiş olduğum bu son görev ne ilktir ne de son olacaktır. Bu camiaya duyduğum sevgi, bağlılık ve inanç her zaman olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Kocaelispor, benim için yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda önemli bir hayat okuludur. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm yönetici arkadaşlarıma, teknik ekiplere, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza, büyük Kocaelispor taraftarına ve her koşulda desteğini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a en içten şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

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Kocaelispor
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