Kocaelispor’da üyelik aidatları ve giriş ücretleri yükseltildi

Kocaelispor’da ilk kez üye olacaklara giriş ücreti 5 bin, yıllık aidatlar ise bin TL oldu. Kurumsal üyelere ise giriş ücreti 25 bin TL, yıllık aidat ise 5 bin TL olarak belirlendi. Kulüp, entegre sistemle kurumsal üyeler üzerinden 25 milyon TL gelir hedeflediğini açıkladı.

Kocaelispor’da olağan seçimli mali genel kurul toplantısı düzenlendi. Mevcut başkan Recep Durul tek aday olarak girdiği seçimden güven tazeleyerek çıktı. Mali ve idari tabloların oy çokluğuyla ibra edildiği toplantıda bireysel ve kurumsal üyelik aidatları da genel kurula sunuldu. Yıllık üyelik aidatının yükseltilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Kocaelispor’a bireysel üye olan taraftarlar ilk girişte 5 bin TL ardından her yıl için bin TL aidat ödeyecek. Tüzel kişiler içinse kurumsal üyelik ilk giriş ücreti 25 bin TL, kurumsal üye aidatı ise 5 bin TL’ye yükseltildi.

KURUMSAL ÜYELERDEN 25 MİLYON TL GELİR BEKLENTİSİ

Kocaelispor Kulüp Genel Müdürü Abdurrahman Başkır’ın yaptığı sunumda, finansal sürdürülebilirlik ve sürekliliği olan gelir kalemi sağlamak için kurumsal üyelikle ilgili yeni düzenlemeler yaptığı belirtildi. Yönetim yeni dönem için kurumsal üyelere loca, reklam satışları ve kombine alımlarıyla ilgili entegre sistem hazırladı. Bu yolla 25 milyon TL gelir hedefleyen yeşil-siyahlılar, ilk etapta 82 kurumsal üye yaptığını açıkladı. Açıklamada, "Finansal sürdürülebilirlik adına yenilenebilir ve devamlılık arz eden gelir kalemi. Kurumsal üyelerin aidat haricinde loca / reklam satışları ve kombine alımları ile kurulan ekosistem ve yıllık 25 milyon TL gelir" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

