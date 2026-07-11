Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3'üncü etap 3'üncü maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.
Osaka kentinde bulunan Asue Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan Filenin Sultanları, ikinci seti aynı skorla kaybetti.
Üçüncü seti 25-22 kazanarak setlerde durumu 2-1'e getiren Ay-yıldızlılar, dördüncü seti de ... kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL'de çıktığı 11'inci maçta 8'inci galibiyetini aldı. Türkiye, 22 puanla 4'üncü sırada yer aldı.
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