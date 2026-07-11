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Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 VNL 3. etap üçüncü maçında Japonya'yı 3-1 yendi ve 8. galibiyetini aldı.

Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
Devrim Karadağ

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3'üncü etap 3'üncü maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

Osaka kentinde bulunan Asue Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan Filenin Sultanları, ikinci seti aynı skorla kaybetti.

Üçüncü seti 25-22 kazanarak setlerde durumu 2-1'e getiren Ay-yıldızlılar, dördüncü seti de ... kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

8. ZAFER

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL'de çıktığı 11'inci maçta 8'inci galibiyetini aldı. Türkiye, 22 puanla 4'üncü sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Filenin Sultanları
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