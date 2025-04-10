SPOR

63
59
57
55
55
52
48
48
48
48
48
48
46
45
42
38
38
37
27
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. Kocaelispor’dan seyircisiz oynama cezasına itiraz

Kocaelispor’dan seyircisiz oynama cezasına itiraz

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.04.2025 18:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında karşılaştığı Sakaryaspor maçı sonrası 2 maç saha kapama, ardından blok kapama ve para cezası alan Kocaelispor, Tahkim Kurulu’na giderek itirazda bulundu.

Kocaelispor’dan seyircisiz oynama cezasına itiraz

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Sakaryaspor ile karşılaşan Kocaelispor’a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 iç saha müsabakasını seyircisiz oynama ve seyircisiz oynama cezasının infaz edilmesini müteakip muhtelif tribün bloklarına bloke cezası ve farklı maddelerden para cezası verildi. Başkan Vekili Veli Başkurt, Basın Sözcüsü Kadir Genç ve yönetim kurulu üyeleri Gürhan Darcan ile Serkan Bulut, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bizzat giderek Tahkim Kurulu’na itirazını sundu.

KULÜP İTİRAZLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Kocaelispor tarafından konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüze PFDK tarafından verilen 2 müsabakayı kendi sahamızda seyircisiz oynama ve aynı zamanda muhtelif tribünlerde bloke cezası kararına karşı Tahkim Kurulu’na itiraz 10.4.2025 bugün itibariyle yapılmıştır. Kulübümüz tarafından tanzim edilen tahkim kurulu itiraz dilekçesi ve itirazımızı haklı gösterir tüm ek belgeler bizatihi kulüp başkan vekili Veli Başkurt, basın sözcüsü Kadir Genç ve yönetim kurulu üyeleri Gürhan Darcan ve Serkan Bulut tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi ziyarette bulunarak ilgili makamlara ibraz edilmiştir. Kulübümüzün itirazında haklılığını ortaya koyan tüm hususlarda en üst düzeyde görüşmeler yapıldığını camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Canlı Skor

G.Saray'da moraller alt üst... Antrenmanda sakatlandı, yıldız isim yok!G.Saray'da moraller alt üst... Antrenmanda sakatlandı, yıldız isim yok!
Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı!Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı!
Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Basını duyurdu! Trump'tan Türkiye kararı

ABD Basını duyurdu! Trump'tan Türkiye kararı

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

Şenpiliç'e ait bir üründe ölümcül bakteri tespit edildi! Marketlerden toplanıyor

Şenpiliç'e ait bir üründe ölümcül bakteri tespit edildi! Marketlerden toplanıyor

G.Saray'da moraller alt üst... Antrenmanda sakatlandı, yıldız isim yok!

G.Saray'da moraller alt üst... Antrenmanda sakatlandı, yıldız isim yok!

Beşiktaş'a süper gol kralı geliyor!

Beşiktaş'a süper gol kralı geliyor!

Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı!

Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.