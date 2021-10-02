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Kocaelispor-İstanbulspor maçının ardından

02.10.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay: - "Kalecimizin de iyi gününde olması maçı kazanmamızı sağladı" - İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç: - "Maçı skor olarak verdik fakat oyun olarak kazandığımızı düşünüyoruz"

KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, alınan sonucun kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, kazanmak için sahaya çıktıklarını ve saha organizasyonu iyi olan bir takımla karşılaştıklarını belirtti.

Rakibin özellikle ikinci ve üçüncü bölgede etkili olduğunu bildiklerini dile getirerek Akçay, "Yalnız ikinci yarı iki bekin içeriye çekmesi ve oradan topu öne aktarması etkili bir organizasyondu. Onların önünü kesince topa daha fazla sahip olmaya başladık." diye konuştu.

Akçay, skor 2-1 olduktan sonra Omolo'nun kaçırdığı pozisyonun rakibe daha fazla özgüven getirdiğini vurgulayarak, "Kalecimizin de iyi gününde olması maçı kazanmamızı sağladı. Evimizde kazandık, birkaç oyuncuyu kazandık. Bu da önemliydi bu akşam için." ifadelerini kullandı.

- Dalgıç: "

İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, seyir açısından gayet güzel bir maç oynadıklarını aktardı.

Mağlubiyeti hak ettiklerini düşünmediklerini dile getiren Dalgıç, "Maçı skor olarak verdik fakat oyun olarak kazandığımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki maçlarda kendimizi daha iyi geliştirip, bunu skora yansıtmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dalgıç, hafta içinde maça çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kocaelispor'un zaaflarını biliyorduk. İkinci ve üçüncü bölgede yapacağımız baskıyla rakibi durduracağımızı düşünüyorduk. Oyunun ilk 10 dakikasından sonra isteklerimizi ilk yarının sonuna kadar gerçekleştirdik ve o arada golümüzü attık. İkinci yarı hiç tahmin etmediğimiz bir pozisyonda konsantrasyon eksikliğinden golü yedik. Daha sonra oyunun üstünlüğünü elimize aldık fakat bunu skora yansıtamadık. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyoruz."

Kocaelispor-İstanbulspor maçının ardından

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