Kocaelispor, Kovid-19 tedavisi süren teknik direktör Akçay ile devam etmek istiyor

YUNUS HOCAOĞLU - TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sürecinin devam ettiğini belirterek, kendisiyle uzun yıllar birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Yeşil-siyahlı ekip, Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

Kulüp başkanı Engin Koyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Akçay'ın Kocaelispor'un TFF 1. Lig'e çıkmasında büyük katkılarının olduğunu belirten Koyun, "Mustafa Reşit hocamız başarılara, şampiyonluğa ulaşmış kıymetli bir hocamız ve çok iyi bir insan. İnsani yönü ve tecrübesiyle bizim şampiyonluğumuzda çok emeği ve katkısı oldu." dedi.

"Hocamız iyi bir teknik heyete sahip ve birbirinden kıymetli hocaları var. Bunlar birçok kulüpte çok ciddi anlamda başarılara imza atmış, Avrupa tecrübesi olan hocalar." diyen Koyun, şu anda bu ekibin takımın başında olduğunu aktardı.

Koyun, "Mustafa hocamızla şu anda yolumuza devam ediyoruz. Zor günde ahde vefalı bir kulübüz. Ben de olaylara böyle bakıyorum. Hoca bizi şampiyon yapmış ama Allah'tan gelen bir hastalık var. Bu hastalığında onu yüz üstü bırakıp ikinci bir hamle yapmak bize yakışmaz. İyi bir ekibi var ve o ekip onun yokluğunu aratmıyor." diye konuştu.

- "Hocamız iyi bir insan ve müthiş sorumluluk sahibi"

Akçay'ın hastalık sürecinde de takımı yakından takip ettiğini anlatan Engin Koyun, "Hocamız yatağında bile takımı takip ediyor, aklı fikri burada. Sağlığı da iyiye gidiyor. Türk futboluna ve Kocaelispor'umuza uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Engin Koyun, TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile oynanan karşılaşmada, Akçay'ın oksijen tüpü ile yedek kulübesinde yer alarak takımını takip ettiğinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"10 yıllık hazırladığımız projeyi birlikte yaptık. Altyapı denince çok mutlu oldu. Hocamız iyi bir insan ve müthiş sorumluluk sahibi, bu çok önemli. Oksijen tüpüyle yedek kulübesinde takımının arkasında olması, aslında çok önemli bir mesaj ve fedakarlıktır. Onlar hep benim gözümün önünde. O gün bizim zor günümüzde yanımızda olan hocamızın bu zor gününde yanında olmamız lazım diye düşünüyorum."

