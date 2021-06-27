Kocaelispor, Michael Pereira ile ön protokol imzaladı

KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig takımı Kocaelispor, Fransız futbolcu Michael Pereira ile ön protokol imzaladı.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "CFR Cluj'un kanat oyuncusu Michael Pereira ile ön protokol imzalamış bulunmaktadır. Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadesine yer verildi.

2016-2019 yıllarında Yeni Malatyaspor'da 3 sezon forma giyen sağ kanat oyuncusu Pereira, daha sonra Romanya'nın CFR Cluj takımına transfer olmuştu.



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