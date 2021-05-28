İki ezeli rakip Kocaelispor ve Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. İki takımın performansı heyecanla bekleniyor. Kocaelispor Sakaryaspor maçı canlı! Kocaelispor Sakaryaspor maçı kaç kaç?

KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI CANLI

Kocaelispor Sakaryaspor maçı 28 Mayıs Cuma 20:00'de başlayacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek maç canlı izlenecek. D-Smart üzerinden futbolseverler için canlı yayınlanacak maç Halil Umut Meler'in yönetiminde olacak.

TFF 1. Lig'de önümüzdeki sezon 19 takım yerini alacak. 19. ve son takımın belli olacağı mücadelede düdüğü Halil Umut Meler çalacak. Rakibine karşı başarılı performans sergileyen, TFF 1. Lig’e yükselecek takım D-Smart ekranlarında açıklanacak.

Süper Lig ’de 7 sezon beraber yer alan iki ekip şimdiye kadar liglerde 32 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu yarışmalarda Kocaelispor'un 10, Sakaryaspor'un 12 galibiyeti bulunuyor. Aynı zamanda 10 karşılaşma berabere kaldı.

KOCAELİSPOR VE SAKARYASPOR'UN FİNAL SÜRECİ

Kocaelispor Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 68 puanla 3. olarak tamamladı. Play-Off çeyrek finalde ise Ankara Demirspor'la karşı karşıya geldi. Körfez ekibi ilk maçı 3-0 gibi büyük bir başarı ile tamamladı. Rövanşta 1-1'lik eşitlikle yarı finale kalmaya hak kazandı. Kocaelispor, yarı finalde ilk maçta Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kaldı. Rövanşta 90+1. dakikada gol attı ve 2-2 eşitlik oluştu. Böylece finale kadar yükseldi.