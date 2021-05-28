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Kocaelispor Sakaryaspor maçı canlı! Kocaelispor Sakaryaspor maçı kaç kaç?

28.05.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heyecan dorukta! Gözler Marmara bölgesinin ezeli rakipleri Kocaelispor ve Sakaryaspor maçına çevrildi. Kocaelispor Sakaryaspor maçı en çok merak edilen konuları arasına girdi. Kocaelispor Sakaryaspor maçı canlı! Kocaelispor Sakaryaspor maçı kaç kaç? İşte detaylar...

Kocaelispor Sakaryaspor maçı canlı! Kocaelispor Sakaryaspor maçı kaç kaç?

İki ezeli rakip Kocaelispor ve Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. İki takımın performansı heyecanla bekleniyor. Kocaelispor Sakaryaspor maçı canlı! Kocaelispor Sakaryaspor maçı kaç kaç?

KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI CANLI

Kocaelispor Sakaryaspor maçı 28 Mayıs Cuma 20:00'de başlayacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek maç canlı izlenecek. D-Smart üzerinden futbolseverler için canlı yayınlanacak maç Halil Umut Meler'in yönetiminde olacak.

TFF 1. Lig'de önümüzdeki sezon 19 takım yerini alacak. 19. ve son takımın belli olacağı mücadelede düdüğü Halil Umut Meler çalacak. Rakibine karşı başarılı performans sergileyen, TFF 1. Lig’e yükselecek takım D-Smart ekranlarında açıklanacak.

Süper Lig ’de 7 sezon beraber yer alan iki ekip şimdiye kadar liglerde 32 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu yarışmalarda Kocaelispor'un 10, Sakaryaspor'un 12 galibiyeti bulunuyor. Aynı zamanda 10 karşılaşma berabere kaldı.

KOCAELİSPOR VE SAKARYASPOR'UN FİNAL SÜRECİ

Kocaelispor Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 68 puanla 3. olarak tamamladı. Play-Off çeyrek finalde ise Ankara Demirspor'la karşı karşıya geldi. Körfez ekibi ilk maçı 3-0 gibi büyük bir başarı ile tamamladı. Rövanşta 1-1'lik eşitlikle yarı finale kalmaya hak kazandı. Kocaelispor, yarı finalde ilk maçta Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kaldı. Rövanşta 90+1. dakikada gol attı ve 2-2 eşitlik oluştu. Böylece finale kadar yükseldi.

Sakaryaspor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor'dan sonra sezonu 2. sırada tamamladı. Play-Off çeyrek finalde Van Spor'u evinde ağırlayan Sakaryaspor, 2-0 yenilgiye uğratarak yarı finale ulaştı. Tatangalar yarı finalde Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Rövanşta evinde 5-1 yendi ve böylece finale kadar yükseldi.

KOCAELİSPOR/SAKARYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Musa, Bayram, Semih, Burak, Gökhan, Mesut, Numan, Murat Cem, Batuhan, Benhur, İrfan,

Sakaryaspor: Canberk, Oğuz, Hakan, Ali Özgün, Burak, Ümit, Abdulaziz, Çağrı, Fatih, Azad, Muhammet

Kocaelispor Sakaryaspor maçı canlı! Kocaelispor Sakaryaspor maçı kaç kaç?

Kocaelispor Sakaryaspor maçı canlı! Kocaelispor Sakaryaspor maçı kaç kaç?

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