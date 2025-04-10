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Kocaelispor, seyircisiz oynama cezasına itiraz etti

10.04.2025 17:37
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Trendyol 1. Lig’in lideri Kocaelispor, 31. haftada karşılaştığı Sakaryaspor maçı sonrası aldığı 2 maç saha kapama, ardından blok kapama ve para cezalarına itiraz için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Kocaelispor, seyircisiz oynama cezasına itiraz etti

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Sakaryaspor ile karşılaşan Kocaelispor’a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 iç saha müsabakasını seyircisiz oynama ve seyircisiz oynama cezasının infaz edilmesini müteakip muhtelif tribün bloklarına bloke cezası ve farklı maddelerden para cezası verildi. Başkan Vekili Veli Başkurt, Basın Sözcüsü Kadir Genç ve yönetim kurulu üyeleri Gürhan Darcan ile Serkan Bulut, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bizzat giderek Tahkim Kurulu’na itirazını sundu.
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KULÜP İTİRAZLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Kocaelispor tarafından konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüze PFDK tarafından verilen 2 müsabakayı kendi sahamızda seyircisiz oynama ve aynı zamanda muhtelif tribünlerde bloke cezası kararına karşı Tahkim Kurulu'na itiraz 10.4.2025 bugün itibariyle yapılmıştır. Kulübümüz tarafından tanzim edilen tahkim kurulu itiraz dilekçesi ve itirazımızı haklı gösterir tüm ek belgeler bizatihi kulüp başkan vekili Veli Başkurt, basın sözcüsü Kadir Genç ve yönetim kurulu üyeleri Gürhan Darcan ve Serkan Bulut tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi ziyarette bulunarak ilgili makamlara ibraz edilmiştir.

Kulübümüzün itirazında haklılığını ortaya koyan tüm hususlarda en üst düzeyde görüşmeler yapıldığını camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Kocaeli TFF 1. Lig tff
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