YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı

Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı

11.04.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı

KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı kaydedildi.

Kendilerine verdikleri emekler için teşekkür edilen açıklamada, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

Ligde 17. sıradaki Kocaelispor, 33 puanla düşme hattında yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmekİzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmek
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın acı günüTrabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın acı günü
Karaman'daki cinayetin azmettiricisi olarak aranan hükümlü yakalandıKaraman'daki cinayetin azmettiricisi olarak aranan hükümlü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor

Kocaeli Namaz Vakitleri 11 Nisan Pazartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:21
Öğle
13:06
İkindi
16:46
Akşam
19:42
Yatsı
21:05
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hep aynı şeyi yapıyor! Mahkeme önünde soyunup...

Hep aynı şeyi yapıyor! Mahkeme önünde soyunup...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.