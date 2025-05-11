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Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir görevi bıraktığını açıkladı

Kocaelispor'u yıllar sonra şampiyonluğa ulaştıran Teknik Direktörü İsmet Taşdemir görevi bıraktığını açıkladı.

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir görevi bıraktığını açıkladı
Emre Şen

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Bugün benim de son maçım, son görevimdi. Kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğim. Bizi destekleyen, desteklemeyen, eleştiren, eleştirmeyen, yanımızda olan herkese teşekkür çok ediyorum” dedi.

"KUPAYI ALDIKTAN SONRA HERKESE VEDA EDECEĞİM"

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Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü maçı sonrası görevinden ayrıldığını açıkladı. Taşdemir, “Bugün benim de son maçım, son görevimdi. Kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğim. Bizi destekleyen, desteklemeyen, eleştiren, eleştirmeyen, yanımızda olan herkese teşekkür çok ediyorum. Çünkü bu futbol, bunların hepsi futbolun içerisinde var.

Dolayısıyla bunları yaşadık ama ben burada çok güzel 5 ay geçirdim oyuncu kardeşlerimimle, taraftarlarımızla, her ne kadar bir kesim taraftarımız benimsemese de bizi, canları sağ olsun; hiç önemli değil. Burada sadece şunu söyledim; kişiler önemli değil; önemli olan camiamalar. Bu camianın yeri Süper Lig’tir. Burada olduğu için de çok mutluyum. İnşallah tek dileğim doğru adımlar, profesyonel değişiklikler yapılıp kulüp çok daha iyi işler yapsın. Hakkınızı helal edin” şeklinde konuştu.

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