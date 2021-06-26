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Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu

26.06.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliği: "Hastamız halihazırda oksijen desteği ile solunumunu idame ettirebilmekte ve kendisiyle iletişim kurulabilmektedir"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumunda iyileşme gözlendiği bildirildi.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçay'ın, solunum yetmezliği nedeniyle solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yoğun bakım ünitesinde takip edildiği belirtildi.

Akçay'ın durumunda bu sabah itibarıyla kısmen de olsa düzelme izlendiği, solunum desteği ihtiyacında azalma olduğu vurgulanan açıklamada, "Hastamız halihazırda oksijen desteği ile solunumunu idame ettirebilmekte ve kendisiyle iletişim kurulabilmektedir. Hastamızın durumunda iyileşme gözlenmekle birlikte, yoğun bakım ihtiyacı devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

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